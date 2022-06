Una “supercella” all’origine della grandine

“I temporali sono frequenti alle nostre latitudini, ma quello che è successo oggi non avviene così di frequente”. Luca Panziera, meteorologo di MeteoSvizzera, spiega in diretta a Ticinonews l’origine dei violenti temporali e soprattutto delle forti grandinate che si sono abbattute questa mattina su Bellinzonese e Locarnese. “All’origine del maltempo c’è stata una cellula temporalesca molto violenta e soprattutto ‘longeva’, originatasi piuttosto lontano (sopra alla Val di Susa in Piemonte) e che ha acquisito forza avvicinandosi alla nostra regione e diventando in questo modo una ‘supercella’, che è l’unità temporalesca più forte che vediamo alle nostre latitudini”.