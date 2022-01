Una seconda vita per gli alberi di Natale

Dopo un anno di pausa forzata a causa del Covid, la sezione pesca golfo di Lugano è tornata a proporre un’iniziativa tanto amata quanto utile: dare una seconda vita agli alberi di Natale utilizzati durante le festività, garantendo un habitat idoneo al pesce persico, tassello importante per la catena alimentare dei nostri laghi oltre che per l’indotto gastronomico.

300 nuove “case” per i pesci persici Prima di essere posati, gli alberi di Natale vengono regolati, perché spesso sono troppo grandi. Inoltre a essi viene legata una bottiglia Pet che terrà l’albero nell’acqua in posizione verticale. La posa vera e propria avverrà fra circa un mese a opera dei subacquei che fisseranno con una corda sul fondo del lago 300 nuove “case” per i pesci persici.

“I pescatori fanno molto per gli ambienti acquatici”

Quella degli alberi di Natale nel lago di Lugano è una tradizione che unisce popolazione e pescatori: “Si crede che i pescatori vanno solo a pescare - precisa Beretta Piccoli - in realtà essi fanno molto per gli ambienti acquatici. In momenti come questo abbiamo l’occasione di incontrare la gente e spiegargli che cosa facciamo a lato dell’attività prettamente pescatoria”.