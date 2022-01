Una retrospettiva su Penck a Mendrisio

“Un punto di riferimento”

La caratura dell’artista merita senza dubbio una visita, soprattutto per le opere monumentali che compongono la mostra: tratti forti, figure stilizzate, animali arcaici, con cui l’artista nato a Dresda ha interpretato le trasformazioni della società moderna. “Si tratta di un artista vulcanico, dotato di un’energia straordinaria, catalizzatore in tutti i contesti in cui ha vissuto”, prosegue Soldini. “È diventato un punto di riferimento, se pensiamo a ciò che si è sviluppato nella scena artistica del graffitismo, uno dei grandi fenomeni dello scorso secolo”.