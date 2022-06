“Una realtà piccola” che favorisce la ricerca

“Il Ticino ha lo svantaggio di essere una realtà piccola. Al contempo, questo può però risultare anche un vantaggio: le interazioni sono facilitate e questo aiuta a sviluppare ulteriori sinergie”. La professoressa Greta Guarda dell’Istituto di ricerca in biomedicina (Irb), affiliato all’Usi, insiste su questo punto: la collaborazione fra i diversi centri di ricerca biomedica ticinese è centrale e vincente. Per svilupparla, i contatti fra i ricercatori sono essenziali e per coltivarli esistono iniziative quali la Giornata della ricerca e dell’innovazione in medicina umana della Svizzera italiana, giunta quest’anno alla sua 11esima edizione e svoltasi ieri al campus Usi-Supsi di Viganello. “È la vetrina ideale per gli studi dei ricercatori attivi in Ticino nell’ambito della medicina e della biomedicina”, spiega ai nostri microfoni il professor Giorgio Treglia, che assieme a Greta Guarda è co-responsabile dell’organizzazione della Giornata. Quest’anno il convegno segna un record di partecipanti, “ma anche di ricerche: sono ben 159 gli studi realizzati in Ticino presentati” ai ricercatori presenti.

Dal laboratorio all’ospedale

I temi toccati dagli studi sono diversi e testimoniano della grande varietà degli ambiti nei quali gli scienziati del nostro cantone sono attivi. A essere trasversale è la collaborazione fra ricerca di base in laboratorio negli istituti dell’Usi e ricerca clinica svolta negli ospedali dell’Eoc. “La ricerca non è mai fine a sé stessa, specialmente negli ospedali”, commenta Treglia. “Di solito si dice che ‘si cura meglio dove si fa più ricerca’. Questo non potrebbe essere più vero: i pazienti del cantone possono usufruire di tecniche, terapie e diagnosi innovative grazie alla ricerca”.