Una nuotata solidale

A causa dell’attuale situazione sanitaria, non si è tenuto quest’anno il tradizionale “tuffo in Paradiso”, la nuotata popolare invernale nel Lago di Lugano che si tiene il giorno di Santo Stefano. Al suo posto la società Salvataggio Paradiso ha organizzato una nuotta solidale per aiutare l’Associazione Alessia. Così Alessandro Veletta, Maurizio Canetta e Thomas Bächtold hanno nuotato 1km nelle fredde acque del lago Ceresio con lo scopo di raccogliere fondi. Questo per migliorare e ampliare il settore pediatrico nel Cantone Ticino e creare un sostegno per le esigenze dei bambini che necessitano di cure particolari nell’ambito della pediatria ed aiutare le loro famiglie.