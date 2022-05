Una mappa per la mobilità lenta a Lugano

Le migliaia di pedoni che quotidianamente camminano per la città di Lugano, come pure le centinaia di ciclisti, avranno in tempi brevi uno strumento utile per muoversi meglio. Il Consiglio comunale ha infatti approvato una mozione presentata lo scorso giugno dal Gruppo Ppd e Gg che chiedeva di creare una mappa della mobilità lenta con l’intento di informare in modo capillare la popolazione.

“Percorsi bellissimi sconosciuti”

Il tema della mobilità a Lugano “è da sempre caldo poiché di non facile soluzione”, si legge in un comunicato stampa del Gruppo Ppd e Gg. “Non si parla ancora abbastanza delle esigenze dei pedoni e della possibilità di muoversi in città a piedi”. Spesso esistono “dei percorsi bellissimi e facilmente utilizzabili non conosciuti dalla popolazione”.