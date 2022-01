Una Lugano a 30 all’ora: la vogliono i Ppd in Consiglio comunale

Un centro di Lugano a massimo 30 chilometri orari con lo scopo di ridurre l’inquinamento fonico: è il sogno di sette consiglieri comunali del Ppd, capitanati da Lorenzo Pianezzi. In un’interrogazione, Pianezzi richiama un’analisi effettuata dalla Banca cantonale di Zurigo e che designa Lugano come seconda città più rumorosa della Svizzera. “Non passa serata o nottata che dal mio ufficio in centro a Lugano oppure dal mio domicilio di Pregassona” “non venga assalito da innumerevoli rumori, soprattutto di automezzi o motociclette che sviluppano un fracasso assordante a causa di motori che vengono inutilmente portati oltre il limite di velocità consentito”.

Senza “limitare ogni attività ludica o musicale”

Nell’interrogazione i consiglieri comunali domandano al Municipio a che punto sia la Città nella misura del rumore e nella sua prevenzione nelle sue diverse zone. Evitando però di diventare una città-morta: dall’Esecutivo i consiglieri comunali Ppd vogliono in particolare sapere “come riuscire a migliorare una situazione insoddisfacente (a causa soprattutto di poche persone) senza cadere negli eccessi opposti che finirebbero per limitare ogni attività ludica o musicale serale come accaduto di recente a Bellinzona, a scapito in particolare dei giovani”.