Una locomotiva “pardata” per i 75 anni del Film Festival

È stata inaugurata oggi la speciale locomotiva pardata dedicata al Locarno Film Festival che, a partire da domani e per un anno intero, attraverserà il territorio nazionale, portando il brand della manifestazione in tutta la Svizzera.

Solari: “Anche la nostra manifestazione contribuisce a unire il Paese”

Come le Ferrovie Svizzere, “anche la nostra manifestazione è una realtà che da 75 anni contribuisce a unire il Paese e le identità linguistiche e culturali che lo compongono”, ha detto Solari. Cattaneo ha invece sottolineato che si tratta “del modo migliore per veicolare questo importante giubileo in tutta la Svizzera. Una ruggente locomotiva pardata che onora il Locarno Film Festival e l’impegno delle due organizzazioni per una mobilità sostenibile.”