Una festa popolare per salutare la Valascia

Una festa popolare per prendere “commiato” dalla vecchia pista della Valascia: è quella che l’Hcap organizza domenica 12 giugno. La giornata sarà anche “l’ultima occasione” “per salutare la Valascia e per ritirare i seggiolini da parte degli abbonati tribuna della stagione 2020/2021”. La storica pista del ghiaccio leventinese sarà infatti prossimamente abbattuta.

“Dalle ore 11.00 alle ore 14.00, il programma prevede la consegna dei seggiolini agli abbonati che non hanno ancora provveduto al ritiro”, scrive in un comunicato la società biancoblù. “Dalle ore 14.00 alle ore 15.00 sarà data la possibilità, in base alla disponibilità, anche a chi non era un abbonato tribuna, di comprare i seggiolini alla cifra di CHF 100.- l’uno”.