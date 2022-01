Una corona lunare nel cielo ticinese

Corona lunare

“Si tratta di un effetto ottico chiamato corona lunare, fenomeno che non si verifica frequentemente”, ci spiegano da Locarno Monti. “È più consueto vederlo di giorno attorno al sole”. Affinché si formi “è necessario che in atmosfera, alle quote più elevate, vi siano delle nuvole composte da goccioline di acqua a temperatura inferiore allo zero, come era il caso di ieri sera, quand’era presente, attorno a 5–6 km di altezza, un altocumulo lenticolare sottovento alla catena alpina”. L’alone, come si vede dalle immagini, non è infatti presente nella parte in alto a sinistra della luna, dove non c’è la nuvola. Il fenomeno ottico che crea la corona prende il nome di diffrazione: la luce lunare viene intercettata dalle goccioline che ne modificano la direzione di propagazione. Le varie onde di luce interagiscono fra loro originando i diversi colori.