Una commissione per i rapporti Ticino-Regio Insubrica

I temi della cooperazione

Tra le premesse, Galeazzi riporta come “la regio insubrica” che, ricordiamo, è la comunità di lavoro che promuove la cooperazione tra Ticino, Verbano-Cusio-Ossola, e le province di Novara, Varese, Como e Lecco, “si è sempre più sviluppata nei rapporti tra Svizzera e Italia nella gestione del territorio di confine”. Ciò “non solo in termini di problematiche transfrontaliere, ma anche di cooperazione e in particolare in progetti che riguardano i nostri laghi, fiumi, turismo, trasporto degli inerti, mobilità ferroviaria e su gomma. Non da ultimo anche la questione inerente il mercato del lavoro transfrontaliero e le sue complessità”.

In questo senso, il granconsigliere ricorda i diversi atti parlamentari che negli anni hanno evidenziato l’interesse del Gran Consiglio per il rafforzamento delle relazioni transfrontaliere tra cui: interrogazioni 176.05, 72.09, messaggio governativo 6469, interpellanza 1478, mozioni 726, 1295 e 1183. Inoltre nel novembre 2015 fu costituito un “intergruppo” per la politica estera e la promozione economica (IPEPE) con l’obiettivo di approfondire e appoggiare il GC e il CdS su temi specifici durante la legislatura 2015-2019.