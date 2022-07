Un Tilo leopardato per il 75esimo del Festival

Oggi sul binario 737 della stazione FFS di Bellinzona era presente un treno Tilo... leopardato, battezzato col nome di Flirt ETR 524. Un travestimento voluto in occasione del 75esimo anniversario del Pardo, che prenderà il via il 3 agosto.

Una collaborazione con 3 iniziative

Il battesimo del Flirt ETR 524 è avvenuto questa mattina in presenza della direttrice delle FFS Regione Sud, nonché madrina, Roberta Cattaneo, del presidente del Locarno Film Festival, e padrino, Marco Solari, così come del Direttore Tilo Denis Rossi. La collaborazione fra Pardo, Tilo e FFS in occasione dei 75 anni del Festival si sviluppa in 3 diverse iniziative. La prima è la pellicolatura di una locomotiva inaugurata lo scorso 16 maggio, il battesimo del Tilo leopardato e l’aggiunta di un ulteriore collegamento notturno da Locarno a Lugano dal 3 al 14 agosto prossimo (ad eccezione della notte tra il 7 e l’8 agosto). Fra i temi esposti dai relatori c’era l’importanza che il Pardo ricopre per il tessuto sociale ticinese e che, come per le FFS, è un simbolo di unione culturale e identità linguistica. In aggiunta la mobilità sostenibile è nell’agenda di entrambi.

Tilo Flirt ETR 524

Il convoglio battezzato questa mattina rientra nella flotta Tilo di 54 convogli che coprono tutte le linee, sia cantonali che transfrontaliere. Con 6 vetture e 107 metri di lunghezza, questo Tilo ha un totale di 250 posti a sedere ed è provvisto di due bagni agevolati per persone con disabilità, come pure 2 zone multifunzionali per bici e bagagli. Tutti i treni Tilo Flirt sono inoltre progettati appositamente per il traffico regionale transfrontaliero: un sistema di commutazione dell’energia elettrica e dei sistemi di sicurezza permette infatti di viaggiare sia in Svizzera che in Italia. Al suo interno l’ambiente è confortevole grazie alla climatizzazione, ai comodi sedili e alle ampie vetrate. Le entrate hanno un pianale ribassato che facilita l’accesso alle persone con disabilità, genitori con passeggini e ai viaggiatori con valigie e biciclette.