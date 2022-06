Un salario mensile di 1'500 franchi per gli studenti

Le motivazioni

Secondo il sindacato il contesto attuale precarizza utleriormente la vita studentesca e mette in discussione il diritto allo studio. A tal proposito fa riferimento alle rilevazioni dell'Ust prima della pandemia, secondo cui tre studenti su quattro in Svizzera svolgono un'attività remunerativa accanto a quella universitaria. Un'attività che rappresenta mediamente il 40% delle entrate. “Se prima dell’arrivo della pandemia, molti studenti abbandonavano gli studi per motivi finanziari e problemi dovuti alla difficoltà a seguire i contenuti – perché verosimilmente assorbiti dal tempo dedicato al lavoro per poter garantire il proprio sostentamento – la situazione che si sta profilando in questo periodo rischia di aggravare una condizione studentesca già fortemente precaria”, rileva il sindacato in un comunicato diramato negli scorsi giorni. È per questo che il sindacato propone alle autorità cantonali di introdurre un salario studentesco di 1’500 franchi mensili, come avviene già “con successo in Danimarca”. Non si tratta di una “boutade”, precisa il Sisa. È uno “strumento concreto da affiancare alle borse di studio per garantire il diritto allo studio e per sgravare i costi dai bilanci domestici, rafforzando così il potere d’acquisto a sostegno dell’economia locale e nazionale”.