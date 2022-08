Un record di temperatura chiude l’ondata di caldo

Non c’è due senza tre e il quarto vien da sé. Non c’è detto migliore per descrivere il caldo che sta caratterizzando quest’estate. Ieri è stata scritta la parola fine alla terza ondata canicolare dell’anno, ma non senza far registrare un ulteriore primato: a Biasca, anche grazie ad una leggera tendenza favonica, sono stati misurati 37°C, il record dell’estate 2022 per il Sud delle Alpi.