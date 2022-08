“Un po’ di rambazamba ci vuole”

Uno spirito hollywoodiano

Secondo Jungen la rassegna cinematografica zurighese è contraddistinta da uno “spirito glamour e hollywoodiano”: “Abbiamo degli ottimi rapporti con gli studi hollywoodiani e siamo in scambio con loro per tutto l’anno”, spiega a Ticinonews. Zurigo ha inoltre ospitato la proiezione di due film pluripremiati agli Oscar, come “La La Land” e “A star is born”. Secondo il direttore del festival ciò fa sì che le star hollywoodiane tornino al festival zurighese, in quanto “vogliono fare la promozione del nuovo film, e avere un po’ di prestigio per la gara agli Oscar. Zurigo per questo è piazzata bene”.