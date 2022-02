Un parco dedicato alla prima sindaca del Ticino

Anche se sindaca solo per un breve periodo, dopo il quale si è dedicata a tempo pieno alla cura della famiglia, Cremona Boschetti ha saputo lasciare il segno nella comunità della piccola frazione dell’Alto Malcantone, balzando agli onori della cronaca per avere organizzato una mobilitazione di paese contro le esercitazioni militari che mettevano in pericolo la selva castanile. Ma non solo, ricorda il sindaco di Alto Malcantone Giovanni Berardi. “Aveva acquistato da parte del comune una lavatrice, che aveva installato nella casa comunale. Chi non aveva l’apparecchio in casa propria poteva recarsi lì a fare il bucato. È una particolarità, ma indica come le donne possano portare una visione differente in politica”.