Un ottimo 2021 per la Funicolare San Salvatore

A fare sorridere i vertici dell’azienda è stata “l’ottima frequenza di passaggi raggiunta in funicolare con il raggiungimento di oltre 250’000 presenze, cifra che non si vedeva dagli anni ‘50”. La società attribuisce questo risultato all’alto numero di turisti svizzeri che hanno affollato il nostro cantone nel 2021.

Viadotto rinnovato

Il 2021 ha visto la realizzazione di un importante investimento per la Funicolare del San Salvatore. Il viadotto che corre al di sopra della linea ferroviaria Ffs è stato risanato, per un investimento complessivo di oltre 800’000 franchi. Per la realizzazione dell’opera i trenini del San Salvatore si sono dovuti fermare per un mese, fra la metà di ottobre e la metà di novembre.