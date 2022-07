“Un onore accogliervi a Lugano”

Una guerra che ha cambiato il focus della comunità internazionale

“Quello che ci riunisce qui oggi è il desiderio, in questo momento di orrore, di dare alla popolazione ucraina la prospettiva di tornare a una vita di autodeterminazione e di pace. La strada per la pace è lunga ma non è mai troppo presto per prepararsi al momento in cui le armi taceranno”. “Fino a poco tempo fa”, ha proseguito il ministro ticinese, “le prospettive della guerra contro un paese sovrano sembravano quasi impossibili. La nostra attenzione era focalizzata su altre questioni urgenti per la comunità internazionale. L’invasione russa ci ha obbligato ad unirci per affrontare questa guerra con determinazione e a impegnarci a sostenere la popolazione ucraina così duramente provata in questa lunga strada per la ripresa sostenibile”.