Un nuovo Ufficiale per la polizia cantonale

Pablo Biffi, attualmente attivo quale Aiutante presso la Sezione formazione della Polizia cantonale, dirigerà la Cecal con il grado di tenente a partire dal prossimo 1° marzo 2022. Dal 1999 è entrato a far parte del Corpo. Dapprima in qualità di agente presso la Gendarmeria e, dal 2007, presso il Reparto interventi speciali. Dal 2011 è passato nelle fila della Sezione formazione in qualità di Sostituto capo della formazione di base e dal 2012 fino ad oggi quale Responsabile della formazione esterna e di mantenimento. Biffi, classe 1978, ha dapprima ottenuto il diploma di impiegato qualificato nel 1997, per poi conseguire, l’anno successivo, la maturità professionale. Dall’entrata in Polizia cantonale si è in particolare specializzato in ambito formativo sia a livello cantonale sia a livello nazionale, in particolare in relazione ad attività dell’Istituto svizzero di polizia (Isp).