Un nuovo sportello di annuncio per i profughi

A partire da lunedì 21 marzo sarà in funzione uno sportello al Mercato coperto di Giubiasco che permetterà alle persone in fuga dall’Ucraina di annunciarsi per attivare gli aiuti sociali erogati dal Cantone. Lo sportello si rivolge alle persone che hanno già avviato le pratiche per lo statuto di protezione S in uno dei Centri federali di asilo e che sono state assegnate e dispongono già di un alloggio in Ticino. Per usufruire di questa modalità sarà necessario prendere appuntamento tramite un modulo online presente sul sito web www.ti.ch/ucraina .