Un nuovo ambulatorio nella lotta al Long Covid

“La Clinica Hildebrand si occuperà di trattare i pazienti che hanno sviluppato degli esiti dopo una malattia acuta”. Sono le parole di Graziano Ruggeri, direttore sanitario della Clinica Hildebrand, rilasciate all’interno di Ticinonews ore 12. “Per tutte le malattie che causano degli esiti disabilitanti per i pazienti -continua Ruggeri- entrano in gioco le cliniche riabilitative”. La proposta della Clinica Hildebrand -si legge nel comunicato della struttura- nasce dal bisogno di completare il percorso non limitandolo alla “postazione di via (quella diagnostica), ma coinvolgendo e inserendo gli specialisti della riabilitazione, offrendo ai malati una presa in carico coerente per aiutarli a superare i disturbi. Fatto tanto più importante oggi, considerato che non esistono cure farmacologiche e che le metodiche più efficaci della riabilitazione possono primariamente svolgere un ruolo determinante.” Il percorso riabilitativo, viene spiegato nella nota, è pensato principalmente attraverso sedute multiprofessionali ambulatoriali o in regime di clinica diurna. “Circa il 20% di chi ha avuto un decorso grave del coronavirus ha sviluppato dei disturbi a lungo termine, quindi che persistono oltre 12 settimane dalla fine della fase acuta”, spiega Ruggeri.