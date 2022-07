“Un messaggio forte e chiaro a Putin”

Durante la prima giornata di Urc, Ticinonews ha intervistato Benedetto Della Vedova, Sottosegretario agli Affari esteri dell’Italia, il quale ha sottolineato l’importanza di un evento come quello di Lugano, sia sul piano della ricostruzione futura dell’Ucraina, sia come segnale da inviare a Mosca in questi giorni di guerra.

“La guerra è ancora in corso ma bisogna muoversi subito”

“Noi discutiamo oggi per domani” - precisa Della Vedova - sappiamo che la guerra è ancora in corso, ma per ricostruire l’Ucraina è importante muoversi subito perché bisogna trovare i fondi, i progetti, darsi degli obiettivi e conoscersi fra comunità internazionale e autorità ucraine. C’è molta determinazione a lavorare a fianco del Paese aggredito”.

“Riunirsi ufficialmente è già un traguardo”

Questa conferenza ha già ottenuto un risultato importante, cioè di portare numerosi Paesi e istituzioni a discutere ufficialmente insieme della ricostruzione dell’Ucraina. Anche lo sforzo finanziario “sarà ingente e non può pesare sulle spalle degli ucraini perché non sono in grado in questo momento di generare delle risorse”.