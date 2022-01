Un Infopoint anche per chi è turista a casa propria

Dare visibilità a tutto il Mendrisiotto e creare un punto di contatto per i turisti e la popolazione locale. Sono questi gli scopi per i quali è nato il nuovo Infopoint turistico di Mendrisio, inaugurato ieri. “Può soddisfare le richieste di chiunque”, spiega la direttrice dell’organizzazione turistica Mendrisiotto e Basso Ceresio Nadia Fontana Lupi. “Siamo un po’ tutti turisti. Anche noi che abitiamo in questa regione abbiamo bisogno di informazioni: per capire meglio, per scoprire, per acquistare biglietti o prodotti a chilometro zero”.