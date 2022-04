Un impianto fotovoltaico sulle coperture del porto comunale di Lugano

Di cosa si tratta La struttura genererà energia sufficiente per i bisogni di tutti gli utenti della Foce (112’00 kwh annui) e per poter essere immessa nella rete generale (192'915 kWh annui). Per valorizzare l’importante superficie esposta al sole del porto comunale di Lugano, Ail – su mandato della Città – ha realizzato un progetto fotovoltaico di posare coperture ermetiche delle strutture della Foce.

L’obiettivo

Con questa operazione la Città, oltre a non dover affrontare alcuna spesa, avrà dunque a disposizione delle nuove coperture ermetiche al porto, in grado di creare energia rinnovabile in una zona “pregiata” di Lugano. Il progetto garantisce inoltre alla Città “la possibilità di disporre di energia elettrica a un costo molto contenuto per i prossimi 30 anni”. Il progetto prevede, in una seconda fase, la possibilità di allacciamento alla rete di energia elettrica rinnovabile anche ad altri utilizzatori situati nel comparto.