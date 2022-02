Un giovane muratore ticinese in finale agli SwissSkills

Grande successo per Andrea Marinato di Gordola alla semifinale del campionato svizzero dei muratori a Martigny. Con una performance definita eccellente, ha concluso al 6° posto, che gli permette di partecipare alla grande finale degli SwissSkills dei sei migliori muratori svizzeri a Berna. Il muratore di 20 anni lavora per l’impresa di costruzioni Gamboni e Salmina SA a Gordola.

La competizione di cinque giorni si è svolta da martedì 15 a sabato 19 febbraio 2022 alla Fiera di Martigny. In realtà, le semifinali avrebbero dovuto svolgersi nell’ambito della fiera delle professioni Your Challenge che ha però dovuto essere cancellata a causa della pandemia di coronavirus. I dieci muratori provenienti da tutta la Svizzera si sono spinti oltre i propri limiti e hanno dato il meglio di sé in 26 ore di competizione per conquistare uno dei sei ambiti biglietti per la finale.