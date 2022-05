Un fine settimana da tutto esaurito

Temperature medie attorno ai 25 gradi, un lungo weekend di festività, il profumo dell’estate nell’aria e sulle strade lunghe code. Gli ingredienti ci sono tutti per un ponte dell’ascensione da tutto esaurito per il turismo.

Futuro incerto per il turismo

Prospettive rosee dunque, anche se il conflitto in Ucraina e l’aumento dei costi di energia e materie prime rischia di mettere i bastoni fra le ruote al settore del turismo con rincari che potrebbero ripercuotersi sull’utente finale. Non da ultimo c’è poi il problema di un Franco che non accenna a indebolirsi. Per questi motivi, teme Perucchi, “Nei prossimi mesi e soprattutto nel prossimo anno saremo penalizzati”.