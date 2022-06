Un’estate ricca di divertimento per Chiasso

Sarà un’estate ricca di eventi quella di Chiasso. Già da metà giugno sarà infatti proposta una serie di appuntamenti che non lascerà scampo alla noia.

Anniversari importanti

Il Gruppo Urani Boffalora festeggia quest’anno il traguardo dei 90 anni di attività. Le celebrazioni avranno luogo nella giornata di sabato 11 giugno, dapprima con il pranzo ufficiale su invito, mentre dalle 18 la Casa Urani sarà aperta ai festeggiamenti con la popolazione: terrazza, bar e griglie pronte e risotto offerto. Le tradizionali feste estive del Gruppo Urani “Boff al Penz” inizieranno ufficialmente venerdì 15 luglio e si svolgeranno nei tre fine settimana successivi, per terminare con la celebrazione della festa nazionale del 1° agosto.

Clima carnascialesco

Correva l’anno 2002 quando un gruppo di amici appena usciti da uno dei carri storici chiassesi, Canottieri Faloppia, davanti a un aperitivo dava vita al gruppo [email protected] Da allora, con tanta passione e dedizione, di anno in anno, hanno creato maschere, cucito vestiti, addobbato e progettato macchine e intonato canzoni arrangiate al tema scelto. Essendo gli [email protected] uno dei pochi gruppi di carnevale chiassese rimasti, la scelta è stata di festeggiare nella loro città. L’appuntamento è in programma per il 15 giugno al capannone eventi in piazza Indipendenza a Chiasso, dalle 17.30 fino all’una, con griglia, fornitori ticinesi e la partecipazione del dj SKAR & Manfree.

Sport e musica

Non mancherà neanche il grande appuntamento sportivo. Giovedì 16 giugno il Tour de Suisse attraverserà infatti la città. Per quanto riguarda la musica, il momento più atteso sarà rappresentato dal tributo a Vasco Rossi che vedrà esibirsi la Vasco Jam, tribute band del cantante italiano. Piazza Indipendenza sarà quindi il luogo ideale dove godersi nel corso della giornata il Tour de Suisse ma anche dove radunarsi al termine della gara per gustare un aperitivo o una cena con un grande concerto totalmente gratuito. In occasione dell’arrivo della corsa ciclistica tutti i negozi avranno la possibilità di tenere aperto fino alle 21 mercoledì 15 giugno, vigilia di giorno festivo, e dalle 10 18 giovedì 16 giugno (giorno festivo).

Il ritorno di Festate

Torna anche Festate, il Festival di culture e musiche del mondo di Chiasso. E torna – dopo due annullamenti imposti dalla pandemia – per celebrare la ricorrenza della trentesima edizione, sottolineata anche dall’entrata gratuita a tutti i concerti per il pubblico che vorrà raggiungere Piazza del Municipio e vivere con gioia due notti di inizio estate. L’edizione 2022 avrà come titolo “ritmi di passaggio”, una formula che richiama le caratteristiche tradizionali e nel contempo nuove di questa kermesse: la musica, la festa, l’energia che circola fra le persone che si ritrovano – sul palco o fra il pubblico – insieme al desiderio di rinascita, di crescita e di inclusione. Il programma principale sarà affiancato da ScenaOff (piazzale dietro il Municipio), dagli eventi nell’ambito della Giornata del rifugiato, dal mercatino serale e dalle proposte gastronomiche, oltre che dal “prologo” Verso Festate a S. Pietro di Stabio. Durante Festate 2022, Nebiopoli – con il supporto dei Rioni e della Sfg Chiasso – sarà impegnato nella gestione delle mescite e, a partire da questa edizione, nella creazione di uno spazio nella piazzetta retrostante lo stabile Age. In questo spazio verrà sviluppato un punto di incontro dove gustare prodotti ticinesi e godere di musica anche dopo il termine dei concerti. Durante l’aperitivo del sabato, dalle ore 18 alle 21, saranno organizzati degli eventi assieme ai produttori ticinesi. L’animazione continuerà dopo i concerti in piazza con un DJ set.