Un’estate di lavori sulle ferrovie ticinesi

Viaggio in treno, viaggio sereno. Il vecchio adagio regge ancora oggi, a maggior ragione se le Ffs decidono di apportare delle migliorie strutturali sulla rete ferroviaria per il comfort di una clientela sempre più numerosa ed esigente. E allora dal 16 di giugno prossimo, e per un periodo di due mesi, in Ticino si svolgeranno dei lavori di manutenzione. Questo ha reso necessario una modifica del piano orario. “Per evitare di continuare a chiudere delle tratte abbiamo deciso di concentrare tutto in un periodo in cui sia le scuole sia pendolari di norma godono le vacanze”, dice ai microfoni di Ticinonews Roberta Cattaneo, direttrice regionale Ffs, Regione sud.

Disagi per migliorare la situazione

Lavori necessari, dunque, per dare più comfort ai viaggiatori. “Abbiamo il cuore spezzato in due” spiega il direttore di Tilo Denis Rossi. “Come impresa di trasporto ci dispiace per questi disagi per i nostri clienti”. Dall’altra parte “devo dire che siamo comunque contenti che si investa ancora nell’infrastruttura in questo cantone anche dopo l’AlpTransit”. Quindi “confidiamo che in futuro ci sia una situazione ancora migliorata a beneficio dei clienti, i quali adesso soffrono, ma un domani dovrebbero stare sicuramente meglio”.

I collegamenti interessati dai cambiamenti

I più importanti cambiamenti riguarderanno i collegamenti sulle linee regionali Tilo RE80, S10 e S90, tra Lugano e Mendrisio. Non solo: la stazione di Cadenazzo sarà chiusa al traffico passeggeri e le coincidenze saranno garantite a S. Antonino da un servizio di bus. “Abbiamo in programma un grosso cantiere a Cadenazzo con sistemazione della stazione, la quale sarà chiusa tutta l’estate”, precisa Rossi. Un secondo cantiere molto più grande sarà quello della stazione di Lugano, dove “purtroppo durante tutta l’estate ci saranno tre binari a disposizione anziché quattro”. Questo porterà a dover modificare la percorrenza dei treni. In particolare “non avremo più la coincidenza tra gli Intercity e i treni R80 diretti a Milano. Viceversa, per gli R80 provenienti dal capoluogo lombardo la coincidenza verso nord non sarà più garantita”.

Come informarsi

Visti i tanti cambiamenti, sarà fondamentale la comunicazione. “Abbiamo previsto diverse forme di informazione: sull’app mobile delle ferrovie, sul sito delle Ffs, su quello di Tilo, di Arcobaleno, ma anche nelle stazioni, tramite gli assistenti alla clientela, nelle biglietterie, nei treni. È importante comunque informarsi ogni volta prima di mettersi in viaggio”, riprende Cattaneo. Questi lavori non si limiteranno al 2022, ma si estenderanno alle prossime estati. “Diciamo che è un’organizzazione di cantiere che sta dando dei frutti molto buoni, già collaudata anche in Svizzera interna, e quindi se ci saranno ancora degli interventi importanti cercheremo proprio di concentrarli in modo da ridurre i disagi alla clientela”.