Un dono alle famiglie più bisognose

Un dono per le persone più bisognose. È l’azione che hanno portato avanti poco prima di Natale gli angeli della città di Lugano a una trentina di famiglie in difficoltà. “Abbiamo un accordo con la città di Lugano. Quest’ultima ha contattato le famiglie più bisognose, chiedendo se avrebbero avuto piacere ricevere un dono da parte nostra e hanno accettato”, spiega il coordinatore dei City Angels Giuseppe Modica.

Tra i beni di prima necessità consegnati mascherine chirurgiche, che in questo periodo sono indispensabili, ma anche buoni spesa, ortaggi freschi e beni a lunga conservazione. “Abbiamo consegnato tutto quello che siamo riusciti a raccogliere anche grazie alla solidarietà della popolazione”.

L’azione, sostenuta anche dalla Round Table di Lugano che ha donato alcuni buoni Migros, continuerà anche nel corso del prossimo anno. L’idea è infatti continuare ad aiutare queste famiglie e altre che sono in stato di necessità. Per questo motivo l’associazione è sempre alla ricerca di volontari motivati ad aiutare e portare sicurezza in città. “Principalmente chiediamo tre ore a settimane alle persone che mettono il loro tempo a diposizione. Più siamo, più possiamo aiutare”, ha ribadito Modica.