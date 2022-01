“Un divieto che mette a repentaglio cure e ricerche”

Il mondo medico e scientifico ticinese è decisamente preoccupato per le conseguenze dell’eventuale approvazione dell’iniziativa contro la sperimentazione su animali ed esseri umani, al voto il prossimo 13 febbraio. A rischio ci sarebbero la qualità della ricerca, ma anche delle cure. Il Ticino della ricerca, che vede nell’Eoc e negli istituti dell’Usi i suoi fiori all’occhiello, teme quello che è stato definito il “tramonto di una storia di successo”.

Secondo il professor Michele Ghielmini, capo Area formazione e ricerca dell’Eoc sarebbe impossibile proseguire in Svizzera con la ricerca medica e a rischio diretto ci sarebbero pure le cure stesse, in quanto non potrebbero essere utilizzati farmaci sviluppati con questi metodi.