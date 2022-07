Un caldo da record nel Sud del Ticino

Il mese di luglio di quest’anno è stato uno dei più caldi in Svizzera dall’inizio delle misurazioni sistematiche. Non in tutte le regioni del Paese è stato così, ma nel sud del Ticino si è infranto un record storico: il 22 luglio a Stabio la colonnina di mercurio ha toccato i 36,5 gradi, una temperatura mai segnata prima secondo SRF Meteo.

Un luglio bollente

Inoltre in alcuni luoghi del Ticino, Alto Vallese e vallate del sud del Vallese, si sono registrate, nel mese che volge al termine, temperature a livello di quelle riscontrate nel luglio 2015, considerato in modo generale quello più caldo. In varie località dell’Altopiano invece non ci si è avvicinati ai primati raggiunti nel luglio del 2006 o del 2015, sottolinea la redazione meteo della radio svizzera SRF in un comunicato.