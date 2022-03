Un caffè con la Polizia di Locarno

In occasione del “caffè apero”, previsto per il 9 marzo dalle 16 alle 17.30, il capo del Dicastero sicurezza Pierluigi Zanchi, assieme al comandante della Polizia comunale Dimitri Bossalini andranno letteralmente incontro alla popolazione presso il ristorante di Pro Infirmis “Bisprò” in Via D. Galli 48 nel quartiere Locarno-Campagna.