Un anno intenso per il Telefono Amico

Chi chiede aiuto

Sono le donne a rivolgersi maggiormente al 143: con loro si sono svolti 8'343 colloqui, mentre 4'630 sono stati quelli con gli uomini. Per quanto riguarda il collegamento chat, ci sono stati 238 contatti, di cui 166 sfociati in consulenza di aiuto. I disturbi psichici, le difficoltà legate alla gestione della vita quotidiana, i rapporti relazionali e la solitudine “sono le principali motivazioni che spingono le persone a richiedere il nostro aiuto”, si legge in un comunicato. Sono molte le cose che possono cambiare in una società in cinquant’anni. Ciononostante, questo bisogno e l’intenzione dell’Associazione di accogliere le voci di chi chiama “sono rimaste inalterate”. Le finalità e le attività non sono, come principio, mutate in questi 50 anni. Il servizio si è “sempre più radicato nel territorio, rispondendo all’evolvere delle esigenze”.