Un’altra settimana sopra i mille casi giornalieri

Anche questa settimana l’andamento dei contagi di coronavirus in Ticino conferma la crescita dei dati epidemiologi, che non sembrano intenzionati a scendere sotto i 1’000. Il picco settimanale di contagi si è verificato ieri (giovedì 17), mentre martedì 15 presentava la percentuale più bassa dell’undicesima settimana del 2022.

Lunedì 14

La settimana si è aperta con un numero di contagi che hanno superato quota 2'400, dove però vanno inclusi anche i dati del fine settimana. Rispetto a lunedì 11 c’è stato un aumento di quasi 300 casi. In ospedale erano 106 i pazienti ricoverati, di cui 8 in cure in tense. Purtroppo si sono registrati anche 3 decessi.

Martedì 15

Martedì il numero di nuovi positivi è sceso a quota 1'086, 128 in più rispetto allo stesso giorno della settimana precedente. A livello di ospedalizzazioni, scende a 105 il numero di persone ricoverate, ma sale a 11 quello dei pazienti in cure intense. Fortunatamente non si registrano decessi.

Mercoledì 16

Come la scorsa settimana, anche questo mercoledì ha visto un aumento rispetto al giorno precedente, con 1299 nuovi contagi e un aumento dei pazienti ricoverati, che in un solo giorno è salito a 112. Diminuite invece di un’unità le persone in cure intese, passando da 11 a 10, purtroppo però si è verificato un decesso.

Giovedì 17

Nuovo picco nella giornata di giovedì, con il totale giornaliero dei contagi pari a 1’535, con un aumento di 236 positivi rispetto al giorno precedente. Aumentati anche i ricoverati che salgono a 119, mentre rimane invariato il numero di persone in terapia intensiva (fermo a 10). Fortunatamente non si è verificato alcun decesso.