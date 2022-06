Un’altra domenica di traffico

Come ogni ponte che si rispetti, ecco il consueto traffico causato dei vacanzieri di ritorno a casa.

Viasuisse segnala rallentamenti in tutto il cantone, specialmente in direzione nord. Al portale sud della galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 8 chilometri, con circa un’ora e venti minuti di attesa prevista.