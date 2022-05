Ultras vandalizzano treno, “danni a cinque cifre”

Treno devastato Nell’immagine, postata da un dipendente delle FFS, si vede il convoglio completamente danneggiato: sedili tagliati o imbrattati, rifiuti e liquidi per terra. Ma non è stato l’unico vagone a essere preso di mira dalla tifoseria. “L’intero treno è stato vandalizzato e una parte degli interni è stata rimossa”, ci conferma un portavoce delle FFS. Da qui il commento provocatorio dello stesso dipendente che ha postato la foto su Twitter: “Tifosi di calcio, una categoria di clienti di cui fare volentieri a meno”. Un commento che ha generato una serie di reazioni indignate sui social.

Danni cospicui

I danni sono cospicui e nell’ordine delle cinque cifre, fanno sapere ancora le FFS, che condannano con fermezza questo genere di azioni. “Capita che i treni dei tifosi subiscano danni, ma raramente in quest’ordine di grandezza”, sottolinea l’azienda. Uno dei treni che l’ex regia federale mette a disposizione dei tifosi sarà inoltre “tolto dalla circolazione per poter eseguire le riparazioni necessarie”. La squadra bernese riceverà dunque una fattura salata, ma non è noto se verranno presi altri provveddimenti. Di sicuro questo comportamento sta sollevando un polverone.