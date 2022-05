Ucraina, una nuova sede per il Punto d’affluenza

A partire da lunedì 23 maggio sarà attivo in Piazza Mesolcina a Bellinzona, nella struttura della Protezione civile situata presso la Casa anziani comunale, il nuovo Punto d’affluenza cantonale per i rifugiati in fuga dall’Ucraina che vengono attribuiti al Canton Ticino dalle autorità federali. La nuova struttura sostituirà temporaneamente quella di Cadenazzo fino alla fine di giugno e continuerà a garantire accoglienza alle persone che non dispongono di un alloggio privato.