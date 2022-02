UBS Chiasso, falso allarme per un pacco sospetto

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso per analizzare il pacco: una scatola di cartone da imballaggio chiusa, precisa la Polizia cantonale. Si è trattato tuttavia di un falso allarme, conferma la Polizia. In base alle verifiche effettuate dagli artificieri, la scatola non era pericolosa ed era priva di contenuto. Le persone che hanno dovuto lasciare l’edificio hanno quindi potuto rientrare nelle loro attività.