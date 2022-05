Tutto pronto per Progetto Amore

È quasi tutto pronto per la tre giorni di Progetto Amore che prenderà il via giovedì 26 maggio. Da qualche giorno un centinaio di volontari si sta adoperando per trasformare il Centro manifestazioni mercato coperto (Cmmc) di Mendrisio nel villaggio di Progetto Amore che quest’anno sosterrà, in collaborazione con l’associazione Insieme per la pace progetti concreti di aiuto all’emergenza e ricostruzione in Ucraina.

Si sono chiuse in queste ore le liste di iscrizione alla manifestazione benefica che registra “una partecipazione oltre le aspettative”, spiegano gli organizzatori. Una novantina le esibizioni per la prima giornata, in rappresentanza di una trentina di scuole di danza ed artistiche ticinesi per un totale di oltre 800 tra bambini e ragazzi, che nel vero e proprio senso della parola apriranno le danze giovedì. E ce ne sarà per tutti i gusti dalla classica all’Hip Hop.

Animazione, a partire dalle 10 del mattino sarà garantita per tutta la giornata anche nel Kids Park con giochi, premi, spettacoli e tante sorprese per i bambini. Due i pilastri della giornata di sabato 28 maggio che prenderà il via alle 13.30: il calcio e la musica. Sul campo alle 15:30 si sfideranno la squadra del Gran Consiglio ticinese e il Team Progetto Amore, formazione capitanata da Kubilay Türkyilmaz che annovera diverse personalità del mondo politico, sportivo ed economico insieme ad alcuni profughi dell’ucraina. Protagonista sul palco sarà invece la musica in grado di unire, più che mai, generi diversi e popoli. Ben 80 gli artisti nel corso della giornata. Tra loro il giovane cantante ucraino Yegor e la sua connazionale, la cantante lirica, Tetiana Lastovetska. Ci saranno anche i Sinplus, Sebalter, Bella Gianda.... Guest star di questa edizione: Gué Pequeno e il concerto di The Kolors. E per coronare la serata, disco party con i dj Michael Casanova e Maxi B.