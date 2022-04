Tutto pronto per le processioni storiche

Sfruttata la “pausa forzata”

Il tradizionale evento ha dovuto fare i conti, come tutti noi, con la pandemia di Covid-19. I due anni di stop “sono stati molto particolari. Inizialmente siamo stati un po’ tutti scioccati da ciò che stava accadendo”, prosegue Fontana Lupi. Tuttavia “abbiamo deciso di serrare i ranghi, di collaborare meglio, di sfruttare il tempo a disposizione per formarci, per capire, per approfondire tematiche che magari precedentemente non avevamo avuto il tempo di analizzare”. Tutto questo per “sviluppare nuovi progetti e cercare altre sinergie all’interno del territorio. Abbiamo fatto tanta comunicazione con i nostri partner: gli albergatori, i ristoratori, ma anche gli attrattori principali della nostra regione sono stati coinvolti, in dialoghi sempre molto aperti e orientati al futuro”.