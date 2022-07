“Tutti vogliono acquistare euro”

L’impatto

La situazione mette decisamente pressione agli uffici di cambio. “C’è stata un’affluenza record nell’ultima settimana”, spiega ai colleghi di Ticinonews Francesco Ardemagni, titolare di Ardelive. “Sicuramente è una grande opportunità di cambio, per i frontalieri ma anche per gli stessi svizzeri. Tutti vogliono acquistare un po’ di euro a questi prezzi molto vantaggiosi che non si vedevano da tanti anni. Siamo praticamente alla parità, se non sotto, quindi è chiaro che si possono comprare molti più euro con meno franchi”. In passato con 100 franchi si potevano acquistare, nella migliore delle ipotesi, 99 euro. In questo momento invece “siamo alla parità, se non meglio. Una buona notizia per i risparmi accumulati dai frontalieri, ma anche per i diversi svizzeri che vogliono magari tenere un po’ di euro per le vacanze”.