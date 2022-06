Turismo, nel Locarnese un anno da incorniciare

“Negli annali del turismo non sono mai stati registrati così tanti pernottamenti negli alberghieri, nei campegg e nelle case di vacanza come nel 2021. È stato davvero un anno record”. Così Fabio Bonetti, direttore dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli commenta ai microfoni di Ticinonews la stagione appena passata. Nel bel mezzo della pandemia, la regione del Locarnese e Valli ha archiviato un anno turistico da incorniciare. In cifre i pernottamenti nel 2021 sono stati oltre 3 milioni e mezzo, un milione in più rispetto al 2019 (ultimo anno “normale” preso come riferimento).

I “pericoli”

Nonostante il 2022 sia iniziato molto bene, si stanno facendo largo pericolose insidie come l’inflazione e il franco forte. Anche a livello locale non manca qualche nota dolente. “Il traffico è quello che più ci preoccupa”, riprende Bonetti. “Sappiamo che la stagione dei cantieri stradali e autostradali inizia in contemporanea con quella turistica, e il connubio non è assolutamente dei migliori: abbiamo un traffico interno che purtroppo infastidisce i visitatori e con il tempo, se non si trovano delle soluzioni per migliorare la situazione, ecco che questo potrebbe penalizzare il turismo della regione. Abbiamo già ricevuto delle lamentele dagli alberghi nell’ambito cittadino, dove si rammaricano del rumore, del traffico e dello smog. Questi sono segnali che devono far riflettere”.