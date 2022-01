Turismo, è un inverno deludente

Calo tamponato dal turismo interno

Nel periodo invernale, il Ticino rimane in generale una destinazione turistica piuttosto debole, a meno che non entri in gioco il fattore meteo: “Se in Svizzera interna è freddo, brutto e nebbioso e in Ticino ci sono sole e temperature alte, vediamo una ripartenza del turismo leisure”, spiega Pianezzi. Il tempo ha in particolare salvato i giorni di Capodanno, che sembravano compromessi dall’annullamento di molti pernottamenti da parte di turisti italiani. “Le miti temperature e il fatto che viaggiare all’estero fosse difficile ci ha permesso di recuperare attraverso la clientela domestica quanto perso con quella italiana”. Una buona notizia, perché per il momento in Ticino, a differenza di quanto accade nel resto della Svizzera, il turismo estero è ancora fermo.