Troppe palme nel bosco, come contenerle

È ora di procedere al contenimento della palma di Fortune, erroneamente chiamata palma ticinese, visto che sta invadendo i boschi del Cantone. È quanto ribadisce il Dipartimento del territorio, che raccomanda delle misure per lottare contro l’espansione di questa pianta invasiva negli ecosistemi forestali.

Uccelli trasportatori di semi La palma di Fortune (Trachycarpus fortunei) è una specie neofita invasiva di origine asiatica. La pianta sempreverde è molto diffusa alle nostre latitudini, soprattutto nei parchi e giardini, dai quali si è poi espansa nei boshi e in altri ambienti naturali. Questo a causa di alcune specie di uccelli che, ghiotti dei semi, li trasportano anche a grandi distanze.

Una propagazione nociva

La propagaziona della palma è tuttavia nociva poiché “riduce la biodiversità degli ecosistemi locali attraverso la formazione di popolamenti monospecifici molto densi in concorrenza con la vegetazione indigena”, sottolinea il DT nella nota. Crea inoltre problemi alla funzione protettiva dei boschi facilitando l’erosione del suolo a causa delle sue radici piuttosto piccole e corte, che non permettono la stabilizzazione del terreno in profondità. Inoltre, le fibre che ricoprono il fusto possono aumentare la forza degli incendi.