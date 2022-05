Troppe lamentele: la Polizia chiede tolleranza

Troppe segnalazioni

Questo scontro generazionale risale alla notte dei tempi, ma con la pandemia si è esasperato. Lo confermano i numeri presentati ieri in conferenza stampa: nel 2021 si è registrato un forte incremento delle chiamate alla Polizia di segnalazione di rumori molesti, 1300 nello specifico. Per ogni chiamata, la Polizia deve intervenire, anche laddove non sarebbe strettamente necessario: “È proprio perché spesso abbiamo appurato che le situazioni per le quali intervenivamo erano ben diverse da quelle denunciate che ci siamo detti che occorresse iniziare un lavoro di sensibilizzazione al reciproco rispetto indirizzato sia ai giovani, sia agli adulti”, commenta Roberto Torrente, comandante della polizia cittadina.