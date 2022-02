“Trasporto pubblico e terza età”, un appoggio rafforzato col tempo

Da diversi anni è attiva una promozione, sempre molto apprezzata, che propone una mobilità sostenibile alternativa e a prezzo ridotto. Lo scopo è quello di limitare le problematiche legate al rinuncia volontaria della patente per le persone di terza età. Anche quest’anno, lo rende noto il Dipartimento istituzioni in un comunicato stampa, l’offerta sarà attiva.

2022 ottavo anno di sostegno

Per l’ottavo anno consecutivo, il Dipartimento delle istituzioni (Di) e il Dipartimento del territorio (Dt) sostengono la promozione “Trasporto pubblico e terza età”, legato anche alla scelta di rinunciare volontariamente alla patente. L’abbandono della licenza di condurre rappresenta di fatto un passo importante e ne consegue la necessità di un nuovo approccio alla mobilità. Anche quest’anno Di e Dt hanno quindi deciso, in collaborazione con Ffs e Arcobaleno, di consolidare l’azione mirata al sostegno per coloro che sono in procinto di rinunciare alla licenza di condurre attraverso un’offerta degli abbonamenti del trasporto pubblico a prezzo ridotto.

Come ottenere la promozione

Tutte le persone che decideranno di rinunciare alla patente in modo definitivo, depositandola presso la Sezione della circolazione, avranno accesso alla promozione. In seguito riceveranno una lettera di conferma del deposito unita a una gamma di buoni da scegliere (con validità di un anno):

- Sconto di 300 franchi sul prezzo di un abbonamento Arcobaleno a partire da 2 zone

- Sconto di 200 franchi sul prezzo di un abbonamento generale annuale di seconda classe

- Sconto di 250 franchi sul prezzo di un abbonamento generale annuale di prima classe

Abbonamento ½ prezzo in prova per 2 mesi a soli 33 franchi

Sarà inoltre possibile acquistare un abbonamento metà-prezzo (in prova per due mesi) al modico prezzo di 33 franchi. Il buono scelto dovrà poi essere presentato agli sportelli delle aziende di trasporto pubblico al momento dell’acquisto, unitamente alla lettera di conferma ricevuta e un documento d’identità valido e una foto formato passaporto.