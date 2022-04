Trasparenti danneggiati, “Chi è responsabile?”

Capire le responsabilità

I due consiglieri denunciano il danneggiamento di alcuni trasparenti (manufatti artistici tipici delle celebrazioni della Settimana Santa a Mendrisio, ndr) durante le intemperie della notte fra sabato e domenica scorsi. “Ad oggi, martedì mattina 26 aprile, tempo piovoso e ventoso, nessuno si è preoccupato di rimuoverli o di metterli in sicurezza onde evitare che si producessero danni ancora peggiori”, scrivono Bremer e Fontana, che all’Esecutivo cittadino domandano come mai non si sia intervenuti “per tempo a mettere in sicurezza i trasparenti” e chi eventualmente sia responsabile del mantenimento del loro buono stato durante l’esposizione nelle strade.