Traffico, sarà un’estate da bollino rosso

I disagi sui voli rischiano di far trascorrere ai ticinesi una pessima estate sulle strade, spingendo più turisti del solito a scegliere l’automobile come metodo per andare in vacanza. Fabrizio Rizzi, di Viasuisse: «Evitare il più possibile l’autostrada»