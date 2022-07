Traffico ferroviario interrotto tra Locarno e Domodossola

I temporali notturni che hanno colpito il Sopraceneri provocano disagi alla Centovallina. Un ruscello è infatti esondato a causa del materiale caduto sulla linea in territorio italiano. Di conseguenza il traffico internazionale tra Locarno e Domodossola è al momento interrotto. I treni regionali svizzeri circolano invece secondo orario, così come i treni tra Domodossola e Re. Lo comunicano le società Fart e SSIF, che hanno attivato un servizio bus sostitutivo via lago in tarda mattinata. I prossimi bus da Locarno partono alle 14.48, 16.48 e 18.48. Da Domodossola alle 13.25, 19.00 e 20.25.