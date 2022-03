Torretta, posato il primo troncone della passerella

Lavori completati entro fine maggio

L’elemento posato andrà a completare la struttura principale della passerella ciclopedonale della Torretta. Per posizionare il concio, lungo circa 91 metri con un peso di 120 tonnellate, è stato necessario interrompere temporaneamente il traffico autostradale in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Bellinzona Nord e lo svincolo di Bellinzona Sud, dalle 22 di ieri sera fino alle 5 di questa mattina. Per effettuare i lavori si è resa necessaria l’installazione di una gru cingolata da 750 tonnellate e alta circa 80 metri, tra le più grandi d’Europa, giunta in Ticino dal Canton Obvaldo. Nei prossimi giorni la struttura verrà completata con l’aggiunta della parte sovrastante il fiume Ticino, e i lavori dovrebbero essere completati entro fine maggio 2022.